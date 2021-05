”Man skal smile og ikke bruge tiden på vrede”

Det har været i det frivillige arbejde, i kunsten og med musikken, at Steen Aabrink har fået kanaliseret sin energi ud og kommet ud på den anden side af en barsk opvækst. Foto: Arkivfoto: Mia Lundholm.

Erindringer Steen Aabrink er en af Ballerups kendte ansigter og en drivkraft indenfor kultur og musik. Nu udgiver han en bog om sin mildest talt frygtelige barndom og hvordan man kommer videre.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange i Ballerup Kommune kender Steen Aabrink som en udadvendt og social herre, der med si umiskendelige rockmusiker-look arbejder for kulturen, musikken samt børn og unge i Ballerup.

Men musikeren, gulvlæggeren og pædagogen Steen Aabrink har også en særdeles barsk og dyster baggrund, som er en mere lukket del af hans personlighed. Men nu kommer det frem i en ny bog, med titlen, ’Med solen i mit sind’ som udkommer på Skriveforlaget.

Her fortæller Steen Aabrink om sin barndom med en stedfar, der misbrugte ham seksuelt, slog hans mor ihjel, en lillebror der også døde og en turbulent opvækst med skift og svigt, men også med håb og en vej ud af mørket.

Bogen er skrevet af Bibbi Andersen og sætter ikke bare fokus på Steen Aabrinks barske opvækst, men på den aktuelle debat om *barnets lov’ og de vilkår, som mange børn lever under.

Kunne ikke græde

”Det har haft en pris at skrive den bog. Det har åbnet for en masse, som jeg har gået meget alene med. Jeg har altid haft det sådan, at fortiden er fortid og man må koncentrere sig om fremtiden. Selvom jeg har fået åbnet op om det, der er sket, så er jeg ikke vred. Sådan har jeg hele tiden haft det. Jeg synes faktisk bare det var synd for ham som misbrugte mig og slog min mor ihjel. Jeg græd ikke engang ved min mors begravelse. Det ville jeg ikke, for så var det synd for min mormor,” siger Steen Aarbrink, som netop fandt et holdepunkt i sin mormor.

”Hun sagde altid, at man skal smile og ikke spilde tiden med vrede. Man kan ikke hamle op med nemesis og den skal nok nå dem, som har gjort dig ondt,” siger Steen Aabrink, som siden brugte sin energi på at hjælpe børn og unge og på musikken.

To år på druk

”I stedet for at være bitter, har jeg kastet mig over at gøre en forskel og hjælpe børn og unge og lave musik. Jeg har også skrevet en del sange, der har afsæt i min baggrund og det har give mig meget. Jeg kigger fremad og ikke tilbage, ” siger Steen Aabrink, som dog også har haft sine nedture.

”Selvfølgelig har der været nedture. Jeg tog to år ud af kalenderen og drak. Men jeg fandt ud af, at det ikke var noget for mig og så stoppede jeg,” fortæller Steen Aabrink, som siden har oplevet skilsmisse og hans ene søns død.

Men trods de mange slag, som livet har givet, så tror Steen Aabrink stadig på,

at det kan betale sig at se fremad og være noget for andre.

”Det har været min måde at tackle det på. Jeg arbejder og deler ud af min hjælp og viden, men der er også en anden side af mig. Jeg har altid gået alene med tingene. Det gjorde man jo dengang. Der var ikke så meget hjælp, så derfor har jeg også en kerne, der nok er mere privat. Men det har været forløsende at lukke op for det, trods alt,” siger Steen Aabrink.

Vil hjælpe

”Jeg kan ofte mærke, om folk har det dårligt. Måske er det et resultat af min opvækst og jeg har hjulpet mange, der har haft det svært. Jeg forsøgte også at være terapeut, men jeg var ikke god nok til at ryste det af mig og rense ud, så det tog for hårdt på mig. Men jeg kan stadig ikke lade være med at snakke med folk,

når jeg fornemmer at de

har de skidt og måske har haft en opvækst som min egen,” siger Steen Aabrink, som stadig har gang i sit fritidsband og samtidig arbejder frivilligt i foreningen ’Rock for hjemløse’ og en række andre musikalske projekter i Ballerup Kommune.

Der bliver afholdt bogudgivelses-reception lørdag den 8. maj i Baghuset, selvfølgelig med musik og der vil blive mulighed for at købe bogen, der byder på barsk læsning om en opvækst, ingen ønsker sig og vejen ud af den.