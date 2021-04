Kommunen planter byen grøn

Der er stadig grønne åndehuller i Ballerup Kommune,som her i Måløv Naturpark. Men en ny grøn pulje skal gøre kommunens grønne pletter lidt lækrere. Foto: Arkivfoto

Grønt Nogle maler byen rød. Andre planter den grøn. Ny grøn pulje blev vedtaget af politikerne og skal sikre flere åndehuller i kommunen.

Af Anja Berth

Med en pose penge på knap fire millioner kroner har kommunalbestyrelsen netop sat fokus på grøn udvikling i Ballerup.

Pengene skal blandt andet bruges til nye træer, beplantninger, renovering af små broer samt en make-over af byparker.

”Jeg er rigtigt glad for at vi nu kan komme i gang med at gøre kommunen mere grøn. Vi bygger tæt og højt, og det er netop for at frede de grønne områder,

så borgerne har rekreative områder med træer, buske og beplantninger. VI har fine parker, men jeg godt tænke mig, at Damgårdsparken blev endnu lækrere, så man virkelig har lyst til at gå en tur og opholde sig,” siger formand for teknik- og miljøudvalget Hella Tiedemann (A).

Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilliget penge til to naturstier, nemlig mellem Pederstrup og Søndergårdskvarteret og mellem Svanesøen og Hedeparkens Bypark. Men der er behov for flere stier, og desuden trænger flere af de eksisterende stier til opretning, mener Center for By, Erhverv og Miljø, der har foreslået, at det prioriteres i puljen.

Bedre park i Skovlunde

Skovlunde Bypark skal shines lidt op, så den bliver endnu mere attraktiv at opholde sig i og cykle eller gå igennem.

Flere buske trænger til at blive rettet op, og så skal det eksisterende træningsudstyr, der i øvrigt var en af de første udendørs fitness-udstyr herhjemme, flyttes til en anden del af parken.

Også de små buske, såkaldte busketter, samt plantninger for langs veje og cykelstier i Ballerup og Måløv skal rettes op eller skiftes ud.

Vild med vilje

Ballerup Kommune er ifølge Hella Tiedemann netop tilmeldt projektet Vild med vilje, der er en bevægelse for kommuner, institutioner og private med fokus på mere vild natur også i byen.

”Hjørring er et godt eksempel på hvordan man kan have fantastisk vild natur. Der er skilte i haverne, hvor det står ’vi roder ikke, vi er vilde med vilje’. Der er så meget biodiversitet, og det kunne jeg godt tænke mig mere af,” siger Hella Tiedemann.