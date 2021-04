Kommunale gavekort undrer de handlende

Rigtig mange af butikkerne i Ballerup Centret har været lukket ned i fler måneder og derfor har de måske haft brug for lidt hjælp fra et gavekort, som de mange medarbejdere fra Ballerup Kommune har fået, men kun meget få er udvalgt. . Foto: Arkivfoto

Handel Ballerup Kommune har udstedt tusindvis af medarbejdergavekort til udvalgte lokale butikker. Nu vækker prioriteringen af butikker undren hos de handlende.

Af Ulrich Wolf

Det var egentlig en ganske god ide.

Medarbejderne i Ballerup Kommune skulle have en julegave og derfor besluttede en enig kommunalbestyrelse, at kommunens knap 5000 medarbejdere fik et gavekort, som de kunne bruge i de lokale butikker i Ballerup. Dermed kunne man få lidt handel til de lokale forretninger, der har været hårdt ramt af flere måneders nedlukning og stadig er

det.

Egentlig skulle gavekortet have været uddelt op til jul, men på grund af nedlukningen gik der flere måneder inden man udleverede dem til medarbejderne.

I marts fik de så deres gavekort og så kom balladen.

Få butikker

Dels var en stor del af butikkerne i Ballerup stadig lukkede og dels havde Ballerup Kommune udvalgt en meget lille del af de lokale butikker, hvor gavekortet kunne bruges.

Eksempelvis kun to butikker i Ballerup Centret, flere cafeer, der stadig er lukket ned, aktivitetscentre der også er lukket ned og endda et gavekort til Baltoppen Bio, der ikke eksisterer længere.

I alt 17 udvalgte butikker i Ballerup, Skovlunde og Måløv ud af mange flere, hvor handel og omsætning i de kommende måneder ville være kærkommen.

Og det undrer formanden for Centrumgadens handelsforening, Claus Dahl.

Forstår det ikke

”Jeg forstår ikke, hvordan udvælgelsen er sket. Man har valgt nogle butikker frem for andre og, blandt andet flere blomsterbutikker, børnefotografi og en lukket biograf. Hvorfor vælger man så skævt? Hvad med, om man gav alle butikker muligheden for at være med, så man kunne sprede omsætning ud på alle butikker i kommunen. Jeg forstår ganske enkelt ikke prioriteringen, ” siger Claus Dahl.

Også centerchef i Ballerup Centret, Christer Skov Thorell under sig, omend han også understreger, at han påskønner selve tanken og ideen bag.

”Jeg synes faktisk, det er en rigtig god ide og en god tanke, at man påskønner sine medarbejdere og samtidig tænker på at støtte det lokale handelsliv, der har det rigtig svært lige nu. Man kan så ærgre sig over, at man ikke har fået inkluderet flere butikker og at det er blevet et så begrænset udvalg af butikker, der kan nyde godt af den ellers gode ide,” siger Christer Thorell, som også anerkender, at det formentlig har været en svær opgave for Ballerup Kommune at få etableret kontakt til alle butikker i en situation, hvor det meste var lukket ned.

Også Katja N. Masters, indehaver af Foderboxen og formand for centerforeningen i Skovlunde Syd er glad for initiativet.

”Det er en rigtig god ide, men jeg tror det ville være godt for forbrugerne, hvis man fik nogle flere butikker med en anden gang,” siger hun.

Det var også en stor og ganske kompleks opgave at udføre den politiske beslutning i praksis.

Besværlig proces

”Da vi fik opgaven undersøgte vi først Skatteankenævnets afgørelser for at finde ud af, hvordan vi kunne gøre det her uden at skulle beskattes af det. Hvis medarbejderne skulle beskattes af det, var effekten jo det modsatte af en gave.

Det viste sig, at man kun måtte bruge et begrænset antal butikker, det måtte ikke være dagligvarekæder og det skulle være butikker med ’gaveformål’ og det er et ret vidt begreb. Samtidig var det en meget speciel situation vi stod i.

Mange butikker var lukket ned og vi havde faktisk fat i en del butikker tilbage i december. En del svarede ikke og nogen mente, at det var bureaukratisk og takkede nej. Vi talte ikke med alle, men vi endte med et skøn og et udvalg af butikker, i alle områder af Ballerup Kommune. Det kan godt være, at der er nogle, der mener, at det kunne være fordelt anderledes, men det var sådan vi fik det gjort under hensyntagen til de forudsætninger vi havde,” siger Eik Mølle. Han pointerer, at man som kommune også skulle tage hensyn til eventuelle klager over gavekortene og derfor måtte anlægge et forsigtighedsprincip.

”Det var en meget besværlig proces og jeg havde da gerne set, at vi kunne have udvalgt på en anden måde og at vi havde haft bedre tid, men nu landede vi den sådan og ud fra de forudsætninger synes jeg det fungerer. Men jeg vil gerne drøfte med handelsforeningerne, om vi måske kan gøre det anderledes hvis det skulle blive aktuelt en anden gang,” siger Eik Møller.

Det var første gang i flere år at Ballerup Kommune besluttede at tildele et gavekort til medarbejderne.

Ifølge borgmester Jesper Würtzen (A) var det for at påskønne en ekstraordi-

nær indsats blandt kommunens medarbejdere i en speciel tid og samtidig tænke lidt på det hårdt ramte handelsliv i byen, omend det kun blev en ganske lille del af det.