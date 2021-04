Debat Børnene kan se frem til en hverdag med lidt flere voksne i Ballerup Kommunes dagtilbud og i skoler.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det sker fordi vi i 2021 vil modtage 3,9 millioner kroner fra puljen til et generelt løft af folkeskolen og 6,9 millioner kroner, der vil bringe os lidt tættere på minimumsnormeringer. Det er et skridt i den rigtige retning og selv om der er mange skridt endnu, er det godt.

Pengene skal anvendes til flere lærere i folkeskolen og flere voksne i vores daginstitutioner. Alle distrikter får glæde af pengene da de skal fordeles efter antallet af børn og unge.

Penge alene gør det desværre ikke, for når kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og forligsparterne bag skoleforliget hele tiden fylder stadig stigende opgaver ind i daginstitutioner og skole der skal laves uden børn – ja så skal der jo også tilsvarende flere penge ud til institutioner og skole. Så jeg vil opfordre til at vi afbureaukratiserer hele området. Vi kunne jo passende starte med at fjerne alle de opgaver der ikke er besluttet af staten, og så bede daginstitutionerne og skolerne om at ønske sig de opgaver som de mener har så stor værdi at de vil bruge lærere og pædagoger på at løse dem. Mon ikke vi så kan få fjernet en pæn portion opgaver og frigive tiden til pædagoger og lærere.

Jeg glæder mig over, at vi kommer nærmere minimumsnormeringer, men jeg mener fortsat, at der er lang vej til ordentlige normeringer i alle vores daginstitutioner. Det har vi først når vi har indført et loft over antallet af børn pr. voksen.

I Enhedslisten mener vi den fysiske normeringen skal være tre 0-2 årige børn eller seks 3-5 årige børn. Samt at vi har kortet skoledagen yderligere af, givet eleverne flere timer med to voksne og mere tid til fri leg, sport, BFO og klub.