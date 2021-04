Kom sikkert ad boulevarden

Kommunen vil etablere fortove langs Ballerup Boulevard mellem Malmparken og Harrestrupvej. Lige nu er der kun plads til cyklister og knallerter. Foto: privatfoto

Udbygning Kommunen har netop besluttet at etablere fortov på Ballerup Boulevard mellem Malmparken og Harrestrupvej. Det betyder en sikrere tur mod naturområderne.

Af Anja Berth

Hvis du har prøvet at stå af på Malmparken Station og gå ad Ballerup Boulevard mod Harrestrup-området ved du også, at det kan være forbundet med lidt ekstra spænding. Der er nemlig ingen fortove.

Men det kommer der nu.

Teknik – og Miljøudvalget har netop besluttet at etablere fortov på Ballerup Boulevard mellem Malmparken og Harrestrupvej.

Til gengæld kommer der foreløbigt ikke fortov langs Ballerup Boulevard mellem Lundebjerg og kommunegrænsen til Glostrup.

Det forventes at fortovet ved Malmparken vil øge tilgængeligheden.

Der er afsat i alt en million kroner til fortovsprojektet på boulevarden, og denne strækning ved Malmparken koster cirka 600.000 kroner.

For nylig besluttede politikerne at etablere fortov fra Malmparken mod Ballerup Super Arena, og nu er næste skridt taget mod en sikrer boulevard for gående