I skovens dybe stille ro

Debat Vi glemmer ofte i kommunen, at vi faktisk er ekstra godt stillet i forhold til at komme nemt og hurtigt i skoven.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Lige ude foran vores dør ligger de to store statsskove, Hareskoven og Vestskoven, hvor førstnævnte var lavet til kongelig jagt, men nu bruges til naturoplevelser, gå/løbe-ture eller bare en god skovtur. Sidstnævnte er lavet til, at byboere som os i Ballerup og omkringliggende kommuner kan have de samme oplevelser som i Hareskoven.

De andre kommuner har bare lidt længere derhen end os. De fleste i vores kommune kan ret hurtigt gå, cykle eller tage bussen til begge skove.

Vi glemmer tit fortællingen omkring Ballerup Kommune: At vi har disse muligheder.

Og hvis vi medtager: Harrestrup Ådal, Råmosen, Grantoftegård og Måløv Naturpark m.m., er vi omgivet af natur lige foran os.

Det skal dog ikke forhindre os i at gøre kommunen mere klima, miljø og- naturvenlig.

Men vi glemmer vores dejlige skove i nord og syd, som er statsskove, der for det meste ligger i andre kommuner.

Men som vi er flittige brugere af!

Det er dem og udnyttelse af de skove, som jeg stille og roligt minder os om, at vi har!