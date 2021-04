Hyldest til hjemmehjælpere

Debat Igennem et lille år har hjemmehjælpere været dagligt besøgende i vores hjem.

Af Bjarne Belhage, Slettebjergvej 7, Ballerup

Min kone faldt på gulvet under coronaens tidligste periode i beskæftigelse med et 2000 briktalligt puslespil og knuste bækken og brækkede venstre arm nær skulderleddet.

Efter tre ugers hospitalsophold med diverse operationer og komplikationer stod hjemmehjælperne klar i det nu hospitalslignende sovekammer med særlig seng, sænke- og løftekran m.m.

Min kones venstre overarm svulmede efterhånden op til næsten lårtykkelse, benene var afkræftede af sengelejet og medicineringen indeholdt flere og flere præparater til bl.a. smertelindring.

Når hjemmehjælperne kom iførte de sig plasticovertræk på deres udendørs fodtøj, plastikhandsker beskyttede deres hænder og senere masker deres underansigt. Så gik de ind i soveværelset og der lød en munter stemmeføring

“God morgen Gerd, Hvordan går det ?“ , og arbejdet med vask, bleskift, pers. hygiejne, skift af sengetøj, m.m. blev klaret med en professionel elegance og hurtighed. Man skulle have forventet lidt stille travlhed, men der lød masser af festligt lydende snak og latter, som i den grad var stimulerende for ’ offeret’, der lå i sengen og med sin stadig friske åndsnærværelse var ivrigt medvirkende. Som månederne gik virkede lemmer og arme overhovedet ikke mere og kun højre arm kunne bevæges lidt fra albueleddet til hånd.

Dette scenarium skete så omkring fire gange i døgnet, og i særtilfælde kunne sygeplejerske eller eventuelt læge tilkaldes.

Ballerup har været dygtig til at finde medarbejdere af flere nationaliteter, køn og aldre, alle med et menneskeligt overskud af imødekommenhed, kærlighed, social forståelse og handlekraft. Vi var tilsluttet en lidt skiftende hjemmehjælpergruppe, fire personer, der efterhånden blev godt kendt i huset og af os, som kom til opfatte dem som en slags venner.

Hjemmepleje er en stor organisation i mange afdelinger, der alle yder en samfundsnyttig indsats for andre mennesker gennem deres uselviske, sociale sindelag.

Stort hurra og tak for det.