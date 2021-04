Gode alternativer til tennis

SPONSORERET INDHOLD: Måske er du helt bidt af at spille tennis. Der er også en fantastisk sport, men derfor kan du sagtens blive træt af at spille det samme spil igen og igen. Om ikke andet så er der intet galt i, at du nu overvejer at prøve et alternativ til sporten.

Uanset hvad din grund er, så er der adskillige sjove sportsgrene, som du med garanti vil synes om, hvis du altså allerede er vild med tennis. På den måde kan du udfordre dig selv lidt og prøve noget nyt.

Padel

Den første sport, der på mange måder minder meget om tennis, er padel. Selvom der er mange ligheder med tennis, så er det alligevel anderledes. Mange vil for eksempel sige, at denne sportsgren er nemmere at lære end mange andre lignende spil. Udover det kræver det heller ikke de samme fysiske og motoriske evner som lignende spil.

Hvis du vil i gang med padel, så skal du bruge:

• Et padelbat

• Padelbolde

• Og eventuelt padel sko

Derudover skal du finde en padelbane at spille på.

Squash

Et andet alternativ til tennis, som helt tydeligt er beslægtet med tennis, men som alligevel er meget anderledes, er squash. Også dette er en god sport. Mens man måske ville sige, at en sport som padel er nem at komme i gang med, så ville man nok sige det stikmodsatte om squash. Denne sport kræver nemlig en god fysik og udholdenhed, da det er en sport med høj intensitet.

Til squash skal du bruge:

• En squashketcher

• Squashbolde

• Og eventuelt squashsko

Også til squash skal du finde en bane, der er egnet til lige netop squash.

Badminton

Vil du bevæge dig let længere væk det, der kendetegner tennis, så er badminton også en mulighed. Egentlig minder de to spil jo meget om hinanden, men det kræver meget forskellige teknikker at spille henholdsvis tennis og badminton. Til trods for det er badminton en forholdsvis nem sport at lære, og så findes der også en masse baner rundt omkring i landet. Derfor er det et godt alternativ, hvis du ikke vil rejse langt for sporten.

Når du gerne vil spille badminton, har du brug for:

• En badmintonketcher

• Badmintonbolde

• Og eventuelt badmintonsko

Det er som sagt ganske let at finde et sted, hvor du vil kunne spille badminton. Det betyder også, at du nok ikke ville skulle lede længe efter en anden at spille mod.