God infrastrukturplan for Ballerup

Debat Mange Ballerup-borgere kender til det.

Af Kasper Sand Kjær (A), Medlem af Folketinget, valgt i Ballerup

At sidde i kø i bil eller bus til og fra arbejde. Forsinkede tog eller deciderede aflyste afgange. Trafikstøj, der har bidt sig fast.

Vi står med andre ord med en udfordring, når det kommer til infrastrukturen og trafikken i Ballerup og resten af hovedstadsområdet.

På mange måder bunder udfordringen i, at hovedstadsområdet har haft vokseværk i mange år.

Flere og flere arbejder i vores område. Flere flytter til og bosætter sig. Det skaber et pres på vores (motor)veje og for vores kollektive trafik. Men antallet af veje, toge, busser og cykelstier har ikke udviklet sig i samme grad.

Det problem skal vi forsøge at løse politisk, og nu er der taget et stort skridt i den rigtige retning.

Regeringen har således præsenteret sit udspil til en ny infrastrukturplan for hele Danmark.

Det er en stor plan, der beløber sig til 160 milliarder kroner, og jeg er glad for, at der er medtaget nogle af de ønsker, som jeg har haft på vegne af vores lokalområde.

Der lægges op til at etablere en hurtigbuslinje – også kendt som en BRT-bus – der kan køre langs Ring 4. At automatisere S-togene, så der er mange flere afgange. Og så ikke mindst udvide Ring 4 fra Ballerup til Hillerødmotorvejen og forlænge Frederikssundmotrorvejen fra Tværvej til Frederikssund. Samtidig er planen, at der skal igangsættes initiativer, der skal reduceres støjen for dem, der bor tæt ved de store veje og motorveje.

Og hvor er klimaet så henne i den plan, er der måske nogle, der spørger sig selv?

Det er der heldigvis blevet tænkt på. Vores udspil til en ny infrastrukturplan er C02-neutral, ligesom udspillet også afsætter planer til at udbygge cykelstier.

Nu venter der forhandlinger med Folketingets andre partier. Jeg er fortrøstningsfuld. For jeg mener, at vores udspil på mange måde tackler problemerne med trængsel og tidsspild, som trafikanter i vores lokalområde tit udfordres af.