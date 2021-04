Debat Til rette vedkommende på rådhuset.

Af Dorthe Davidsen, Kildestrædet 8, Skovlunde

Er der nogle planer for hvad græsstykket mellem det nye Bo- og Dagtilbud på Ejbyvej i Skovlunde og gangstien/Rosenhaven skal bruges til ?

Det har lignet en pløjemark siden håndværkerne har forladt stedet ( brugt det til parkering ) og som det er nu, er det ikke brugbart eller kønt at kigge på for nogen.

Er der håb for at det bliver lavet til et plant græs stykke igen eller ?