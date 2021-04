En trafikal ommer

Debat Ja til Frederikssundsmotorvejen. Trafikpolitik skal ikke være et enten-eller men et både-og.

Af Sanne Fandrup (B) og Lars Green Bach (B), Formand for Radikale i Ballerup og spidskandidat for radikale til KV 21

Til vores store overraskelse har vi erfaret, at den radikale transportordfører Rasmus Helveg Petersen har hældt motorvejsforlængelsen til Frederikssund ned ad brættet. Samme skæbne er overgået motorvejsforlængelsen fra Allerød til Hillerød. Inden sådan et drastisk kursskifte i den radikale position, burde han imidlertid have talt med os lokale i Ballerup – og Egedal og Frederikssund for den sag skyld.

For efter vores opfattelse giver det ingen mening at gøre infrastruktur til et enten-eller mellem kollektiv trafik, cyklisme og biltrafik. Det handler for os om et både-og, der kan sikre sammenhæng og helhed i de fremtidige løsningerne.

Når man som os kender forholdene lokalt her i området, ved man også, at der er behov for at flytte trafik fra de eksisterende hovedfærdselsårer til en fuldendt Frederikssundsmotorvej. Det handler både om sundhed, natur, CO2, trafiksikkerhed og om sammenhæng i familiernes hverdag.

Samtidig hermed har vi – lokalt såvel som nationalt – en vigtig opgave i, at kæmpe for en bedre kollektiv trafik og for bedre forhold for cyklisterne. Og for at sikre sammenhæng mellem de forskellige transportformer, så det er nemt at kombinere dem. På den vis kommer trafikpolitikken også til at handle om klima og miljø.

Så hvorfor pokker skal der opstilles modsætninger? Hvorfor skal det være et for eller imod bedre kollektiv transport og bedre forhold for cyklister?

Herfra skal der lyde et klart ja til at fuldende Frederikssundsmotorvejen.

Og et ja til at tænke i helhedsløsninger for en samlet trafikal infrastruktur.