Skoleleder: Det er anstrengende hele tiden at lukke op og ned

Hedegårdsskolen var en af de lokale skoler, der blev lukket ned lige før påske. Efterfølgende lukkede den op igen før tid, lige efter påske, men det er ifølge skolelederen fast arbejde hele tiden at lukke skoler op og ned. Foto: Arkivfoto

Skoleliv De to skoler i Ballerup, der måtte lukke ned igen lige før påske fik hurtigt lov til at lukke op igen efter påske. Det glæder skolelederen på Hedegårdsskolen, selvom det er fast arbejde at lukke en skole op og ned under pandemien.

Af Anja Berth

Det var gensynets glæde, der mødte skoleleder på Hedegårdsskolen Henrik Rømer Nielsen onsdag den 7. april.

De mindste elever løb deres lærere i møde med kram og smil, og overalt på skolen var stemningen god.

”Vi var rigtigt glade for at se børnene igen. Det er derfor vi er her på skolen, fordi vi skal være her rigtigt og være sammen.”

Henrik Rømer Nielsen er skoleleder på Hedegårdsskolen, der er en af de to skoler i Ballerup, der ekstraordinært blev lukket igen lige før påskeferien på grund af et for højt lokalt smittetal.

Ærgerligt at lukke

”Det var jo rigtigt ærgerligt, men smittetallet var jo for højt kunne jeg forstå, så det er jo sådan, det er. Men det var da virkelig ærgerligt, for én ting var, at vi skulle undvære hinanden hele påskeferien – og så lige en uge mere,” fortæller Henrik Rømer Nielsen.

For den oprindelige lokale ekstraordinære nedlukning var planlagt til at vare til 12. april, men 2. påskedag blev Henrik Rømer Nielsen igen ringet op af kommunen, der sagde at skolerne, Hedegårdsskolen og Baltorpskolen afdeling Grantoften og afdeling Rugvænget, alligevel kunne åbne igen den 7. april, da smittetrykket var faldet.

Kun gode viljer

”Det var jo rigtigt dejligt. Jeg mødtes tirsdag morgen med mit ledelsesteam, hvor vi drøftede, hvordan vi lige løste den, og så skrev vi ud til forældrene på Aula (skoleportal til kommunikation mellem skole og hjem, red.) ved frokosttid. Jeg har indtryk af, at alle har læst det, og da jeg var rundt på skolen her i dag, så det ud til, at de fleste elever var i skole, men jeg talte ikke,” siger Henrik Rømer Nilsen.

Han glæder sig til at corona er overstået.

”Det kan godt være lidt anstrengende hele tiden at skulle lukke en skole op og ned. Men vi lever med det, og jeg synes kommunen håndterer det godt. Det kan da godt være de har lavet en fejl, jeg har også lavet fejl. Men sådan tror jeg, at det er for alle. Man laver stien, mens man går på den. Det er i hvert fald kun gode viljer,” siger han.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ophævet lukningen af Hedegårdsskolen, Baltorpskolen afdeling Grantoften og afdeling Rugvænget samt de tilhørende fritidsordninger.