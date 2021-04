Der er brug for en kickstart af foreningslivet

Debat I Ballerup Bladet kunne man læse en artikel om, at blandt andet idrætsforeningerne i kommunen har mistet mange medlemmer under corona-krisen.

Af Karsten Kriegel (C), Kandidat til KV 21

Dette gælder også andre typer foreninger samt voksenundervisningen. Det er svært for foreningerne at fastholde medlemmerne, når det i lange perioder ikke har været muligt at samles til foreningsaktiviteter.

Dette kan vi også godt mærke i Folkeoplysningsudvalget.

Derfor har vi i udvalget drøftet, at der er behov for en kickstart af foreningslivet i kommunen efter den lange nedlukning. Vi har drøftet, hvilke tiltag, som kan hjælpe foreningslivet til at komme tilbage til en normal hverdag efter nedlukningen.

Det er mit ønske, at vi i Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med kommunen og foreningslivet i fællesskab kan igangsætte nogle initiativer, som kan få medlemmer tilbage til foreningerne.