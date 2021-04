Den gode tone skal holdes – men

Debat I det forrige nummer af Ballerup Bladet var der en lang artikel, hvor Hella Tiedemann opfordrer til at holde den gode tone på de sociale medier.

Af Kjeld Wiinblad, Sommerbuen 10, Ballerup

Det er en ganske fornuftig ide.

Men når man gerne vil være en kendt kommunalpolitiker og fører valgkampkonstant, der også skriver lange, aggressive og nærmest diktatoriske indlæg, som rammer flere tusinde mennesker, med deres gang i Ballerup, og man står i spidsen for så mange trafikale chikaner, tilladelser til mindre kønt masse byggeri, nedlæggelser af parkeringspladser m.m., så er det vel naturligt at der kommer modstand . Jeg er dog enig i, at den omtalte hændelse i artiklen er at gå langt over stregen – men vi kan jo ikke alle have samme meninger.

Apropos andre meninger:

Det har jeg selv mærket: jeg har haft dialog med Hella Tidemann blandt andet om trafikgener med mere, som resulterede i at Hella Tiedemann på Facebook offentligt skrev “SURE GAMLE MAND” om mig,

Jeg ved ikke om det er god tone?

Så håber vi bare at Hella Tidemann selv overholder det i fremtiden.

