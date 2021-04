Centret snart klar til genåbning

De fleste døre er stadig lukket til Ballerup Centret, der efter planen først kan åbne for alle butikkerne den 21. april. Foto: Arkivfoto

Lukket Ballerup Centret må efter planen vente til den 21. april, inden der kan åbnes for de shoppingglade.

Af Anja Berth

Hvis man har shoppet lidt rigeligt på nettet og glæder sig til at gå rundt og snuse og ose og mærke på varerne, inden man køber dem, så kan man glæde sig til den 21. april, hvor Ballerup Centret efter planen åbner igen efter nedlukningen.

Ballerup Centret er over 15.000 kvadratmeter, der er afgørende for hvilke centre og butikker, der må åbne hvornår ifølge regeringens seneste genåbningsplan.

Storcentre og magasiner og arkader på under 15.000 kvadratmeter kan allerede åbne 13. april, men det gælder ikke Ballerup Centret.

”Vi glæder os da til at vi efter planen kan åbne den 21. april, men jeg forstår ikke helt, at vi skal vente. Vi kan sagtens klare at overholde reglerne, det har vi kunnet før, så vi synes det er trist, at vi ikke kommer med i første omgang, i den svære situation vi står i,” siger Ballerup Centrets chef, Christer Thorell.

Under hele nedlukningen har fødevarebutikker og få andre butikker som apoteket holdt åbent, men nu gælder åbningen altså alle butikker.

Dog undtagen de indendørs caféer og restauranter, som først åbner 6. maj. Her skal man vise corona-pas for at være gæst.