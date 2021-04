Byggeriet på det gamle gasværk er i gang

Debat Snakken går i byen om tilbygningen til Plejecenter Toftehaven.

Af Søren B. Christiansen, Direktør, boligselskabet Baldersbo

Er byggeriet gået i stå?

Er grunden så forurenet, at der ikke kan bygges?

Eller hvorfor er der

ikke aktivitet på pladsen?

Forklaringen er meget enkel.

Der er gang i sagen bag linjerne, men det er ikke ukompliceret at skulle bygge på en gammel gasværksgrund, med et vandværk som nabo, som skal hænge ordentligt sammen med det eksisterende plejecenter og som er beliggende midt i byen.

Det kræver planlægning og omhyggelig projektering, så selvom vi synes vi har været det meste igennem, så skal entreprenøren som har totalentreprisen også det hele igennem, så vi kan modtage et fint hus.

Lige pt. har entreprenøren mange spørgsmål, ligesom der også er mange forhandlinger, som i en hvilken som helst anden byggesag.

Forhandlinger og overvejelser, som har trukket ud og derved forrykket tidsplanen, således det nu forventes, at maskinerne først kommer i jorden, umiddelbart efter sommerferien.

Her i maj, vil der igen komme aktivitet på pladsen, da kloakken skal omlægges, p-pladsen skal ændres og køreveje etableres, og resten af grunden skal ryddes, så der kan blive plads det nye hus.

Der er altså ingen problemer ud over at det er en kompliceret sag, hvorfor vi som resten af byen ser frem til, at byggeriet kommer i gang, så vi kan få en smuk, god længe ventet afrunding af det ikke alt for kønne hjørne.

Vi og Ballerup kommune glæder os til og ser frem til, at vi kan byde nye beboere velkomne i gode og moderne omgivelser, men byggeri tager tid om man vil det eller ej.