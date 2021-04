Boliger på pløjemarken

Debat Kære Dorthe Davidsen.

Af Torben Bille, Almen boligchef, Ballerup Kommune

Angående dit læserbrev i Ballerup Bladet ’fra græsplæne til pløjemark’.

Du har ret i, at arealet ikke ser pænt ud, men der er planer for arealet. Der har længe været et ønske om et alment seniorbofællesskab i Skovlunde.

Ballerup Kommune har derfor solgt arealet til Ballerup Boligselskab. Der skal bygges et alment seniorbofællesskab med 18 boliger med to og tre rum til enlige og par. Hertil kommer fælleslokaler til fællesspisning og aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet tilsagn til projektet, og på kommunalbestyrelsesmødet i april skal projektet endelig godkendes.

Byggeriet går i gang de kommende måneder og med forventet indflytning efteråret 2022. Borgere, der ønsker at bo i denne særlige boform for seniorer, kan skrive sig op til en bolig i et seniorbofællesskab i Ballerup Kommune på ballerup.dk.