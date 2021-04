Ballerup-rytter sprang mesterskabet hjem

Ballerup-rytterne sprang distriktsmesteskabet hjem fra stævnet i Vallensbæk. Foto: privatfoto

Ridning Ridestævnerne har ligesom alt andet sport været lukket ned det meste af sidste år og en del af i år, men da forsamlingsforbuddet lettede lidt skyndte 2 gange 4 springryttere fra Ballerup Rideklub, sig at samle et ponyhold og et hestehold og tog til Vallensbæk for at være med i distriktsmesterskabet for klubhold 2020

Af redaktionen