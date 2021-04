Atter liv på volleybanen

Der er igen kommet liv i UCC-hallen, da Rosenlund Volley igen tog fat på den indendørs træning. Foto: privatfoto

Volleyball Efter Corona lukkede hallerne i starten af december 2020 har det været begrænset med aktivitet, så stor var glæden, da Rosenlund Volley slog dørene op for årets første indetræning fredag d. 23. april.

Af redaktionen

UCC-hallen genlød da også af glade stemmer fra 24 børn og unge, der endelig fik mulighed for at træne og spille volley på gulv frem for sand. Siden det blev muligt at træne udenfor midt i marts, har Rosenlund Volleys kids og teens spillet på de nyrenoverede beach-volley baner ved East Kilbridebadet og der har været stort fremmøde uanset vejret.

Der er blevet spillet i fem grader og regn, skøn forårssol og snevejr i starten af april mindst en gang om ugen. Ikke desto mindre har fredagens indetræning været imødeset med stor forventning.

”Rosenlund Volley er blandt de foreninger i Ballerup, der på trods af corona og gentagne nedlukninger, har oplevet at få flere medlemmer. i Vi har hen over efteråret – og faktisk også efter vi kom i gang i marts – oplevet en stor medlemsfremgang i Rosenlund Volley,” siger cheftræner Morten Løgager. og fortsætter:

”Faktisk er vi nu så mange, at vi mander op på trænerfronten, så vi får mulighed for at tilbyde målrettet træning til alle aldersgrupperne,”, siger han og peger på Rosenlunds nye træner Anja Holtze, der har travlt med at instruere kidsspillere i den ene ende af UCC-hallen.

Morten forklarer, at det blandt andet skyldes, at klubben i september sidste år startede et Ramasjang hold for børn op til 6 år og deres forældre, men også at vi ser en stor interesse blandt lidt større børn og unge for at dyrke sport som en del af en fællesskab.