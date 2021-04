Antallet af indbrud rasler ned

Ubudne gæster er blevet noget sjældnere i det seneste år. I Ballerup Kommune er antallet af indbrud faldet markant under corona-nedlukningen. Foto: Colourbox.

Ubudne gæster Første kvartal af 2021 har budt på det laveste antal indbrud i Ballerup Kommune i årevis. Det viser nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Af Ulrich Wolf

Der er ikke meget godt at sige om Covid-19 pandemien. Men en ting er positivt.

Antallet af indbrud er raslet ned mens nedlukningen har varet og folk har været hjemme.

Det må være forklaringen på, at antallet af indbrud på landsplan og i Ballerup Kommune er faldet drastisk i første kvartal i 2021. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af indbrud er opgjort til 35 i første kvartal i 2021 mod 52 i første kvartal i 2020. i første kvartal i 2019 var tallet oppe på 70.

Ifølge partnerskabet BoTrygt, der er et samarbejde mellem TrygFonden, Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd har man i de senere år oplevet en større vilje til at komme de høje indbrudstal til livs med nabohjælp og andre tiltag.

Men ifølge programchef for partnerskabet Bo trygt, Britt Wendelboe er forklaringen også corona-nedlukningen.

Mere liv om dagen

’”Corona-tiden har vist, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden. Men selvom mange af os nu vender tilbage til kontoret, begynder på fritidsaktiviteter og tager hjemmefra i aftentimerne, tror vi på, at vi med en fælles indsats og ved at kigge grundigt på vores vaner og sikringen af boligerne fortsat kan holde indbrudstyven fra døren,” siger hun.

Netop hjemsendte skoleelever og hiemmearbejdende voksne har skabt mere liv og hjemmene i dagtimerne og derfor påpeger Bo trygt, at det er vigtigt at forsat skabe en form for liv og uforudsigelighed, hvor indbrudstyven ikke kan vide sig sikker på, om der er nogen hjemme eller om naboen holder øje over hækken.