Vi skal værne om kvalitet og livskvalitet

Debat Danmark er kendt i hele verden for en stærk og social samfundsmodel, der livet igennem giver lige muligheder for alle.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Men modellen er af mange årsager under pres.

Modellen udfordres af en demografisk udvikling med flere ældre og færre unge, som betyder flere opgaver og færre ressourcer, – groft sagt. Kombineret med stigende forventninger og krav fra brugere og pårørende, en stærk sundhedsindsats, øget mediebevågenhed med fokus på fejl og mangler indenfor velfærdsområder, bliver der desværre skabt et billede af en velfærdssektor, som ikke er attraktiv. Det betyder blandt andet, at vi ser faldende søgning på for eksempel de pædagogiske og social- og sundhedsuddannelserne.

Det ærgrer mig, og jeg synes det er på tide at vi fortæller om de gode historier – og dem er der mange af – i vores velfærd.

Der er utrolig mange kompetente og dygtige ansatte, der hver dag leverer vigtige og uundværlige velfærdsydelser, her i Ballerup kommune.

Vi hører ofte at for mange ansatte eksempelvis i social- og sundhedssektoren, bruger mere tid på administration og kontrol end på at hjælpe dem, det hele drejer sig om – nemlig borgerne.

Jeg synes vi skal huske på, at der er rigtig meget kvalitet og godt indhold, og at rigtig mange borgere oplever at blive hjulpet og støttet i en kortere eller længere periode af deres liv. Vi vil altid kunne finde et ”dårligt” eksempel, og det skal vi altid lære af, men vi skal også huske at lære af de gode forløb, de positive oplevelser, som vi heldigvis hører både fra borger og medarbejdere. For kun ved at se på begge typer af historier, får vi det fulde billede.

Som samfund mener jeg vi fokuserer alt for meget på strukturer, dokumentation og registrering af hvordan og hvor meget, der leveres, – frem for på behov, indhold og oplevelse – altså den oplevede og leverede kvalitet for borgeren.

For mig er det vigtigt, at den enkelte borger kan se sig selv og sine behov i forhold til velfærdssamfundet. Samtidig er det vigtigt at vores medarbejder kan gå stolte til og fra arbejdet efter en dag, hvor de har gjort en forskel for andre mennesker.

Vi skal have de gode oplevelser frem og fortalt. Kun derved vil vi kunne lykkes med at tiltrække unge og voksne til vores velfærdsuddannelser. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre at der også i fremtiden, vil være ansatte til at løfte opgaverne i social- og sundhedssektoren.

Der er brug for en ny måde at tale om velfærd og velfærdsydelser på.