Vi bruger pengene grønt

Debat Kommunalbestyrelsen havde det store dankort fremme, da vi mødtes til vores møde i marts.

Af Johan Müller (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Blandt andet valgte vi at investere 21,2 millioner kroner i energiforbedringer. Det er for eksempel udskiftning til LED-belysning og nye ventilationsanlæg.

Det er der grund til at glæde sig over. For den store investering betaler sig på flere måder. Først og fremmest er forbedringerne gode for klimaet. Med investeringen bliver vores kommune 265 ton CO2 lettere om året. Det er vigtigt, så min og kommende generationer også har en grøn planet at bo på.

Forbedringerne er også økonomisk en god forretning.

Selvom det er et stort beløb, har det om 12 år betalt sig tilbage. Derfra vil investeringen give et overskud på næsten 2 millioner kroner om året. Det er penge vi kan bruge på velfærd til børn og voksne – og alt derimellem. Og så giver forbedringerne en bedre brugeroplevelse. Nye ventilationssystemer, og ny belysning, gør vores bygninger bedre at lære, arbejde og være i.

Så det er vist ikke for meget sagt, at vores store investering, kommer mindst tre gange igen.