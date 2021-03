Sådan vil kontorlivet forandre sig efter coronakrisen

SPONSORERET INDHOLD: Coronakrisen har vendt op og ned på alles hverdag og har medført, at man har måttet finde på nye måder at tilgå arbejdsdagen på.

Virksomheder og organisationer over hele landet må nu genoverveje deres tilgang og struktur af arbejdet samt hvordan kontoret kan tilpasses til dette. Det betyder også, at hvis du f.eks. er på udkig efter erhvervslejemål i Odense, Aarhus eller København, bør du tænke igennem, hvordan fremtidens kontorliv vil blive.

Her vil vi ridse op, hvordan coronakrisen fortsat vil præge kontorlivet trods større kontrol over pandemien.

Større opmærksomhed på sygdom

Før coronakrisens indtog ville mange folk ikke tøve med at tage på arbejde, selvom de havde lidt feber, hoste, forkølelse eller hovedpine. Pandemien har lært os at tage mere hensyn til ens omgangskreds og blive hjemme, hvis man har symptomer. Dette forventes fortsat at blive efterlevet efter at alle er vaccinerede.

Mere fokus på hygiejne

Selv når pandemien stilner af, og vi kan vende tilbage til forholdene fra før coronakrisen, kan man forvente et fortsat øget fokus på hygiejniske forhold. Forvent mere og bedre rengøring på kontorer, flere muligheder for håndvask og håndsprit-

Indretningen genovervejes

Det øgede fokus på hygiejnen vil også sætte sit præg på indretningen – selv efter krisen er ovre. Vi vil se flere kontaktløse og automatiske døre, færre fysiske dørhåndtag samt ensretning af trapper og døråbninger. Derudover kan man på lang sigt forvente, at nybyggede kontorlokaler vil blive lavet af sten eller laminater fremfor olieret træ.

Det bliver således tydeligt, at coronakrisen har været en stor øjenåbner for rigtigt mange mennesker og fortsat vil præge vores adfærd – ikke kun i hjemmet, men også på arbejdspladsen.