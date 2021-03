Overgang ved stationen – sker der noget?

Debat Tak til Lisbeth Kjærgaard, som i et læserbrev i Ballerup Bladet efterlyser en bedre overgang/forbindelse over banen ved stationsområdet, som skaber sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af Ballerup.

Af Karsten Kriegel (C), Kandidat til KV 21, Konservative i Ballerup

Det ønske deler vi i Det Konservative Folkeparti. Det er ikke et nyt problem. Det har været drøftet i adskillige år, at det er vanskeligt for cyklister, handicappede, barnevogne og dårligt gående at krydse banen, hvis man skal fra syd til nord eller omvendt, især i aften- og nattetimerne.

I forbindelse med kommunens budget for 2020 lykkedes det for os at få sat fokus på problemstillingen. Her fik vi sat ind i aftalen, at man skulle se på at øge tilgængeligheden og mulighederne for at krydse banen ved Ballerup Station, også uden for Ballerup Centrets åbningstider. Derfor skulle forskellige muligheder belyses. Der blev også afsat budgetmidler til det. Hvornår kommer der en løsning for sammenhæng nord-syd for banen?

Det planlagte boligbyggeri på Baltorp-plænen øger kun behovet for en løsning endnu mere.

Vi kan anbefale f.eks. at søge inspiration i de meget flotte cykelbro-løsninger, som er kommet ved havneområderne i København.

Vi håber snart, at der sker noget til gavn for de mange borgere, der har behov for at krydse banen ved stationsområdet.