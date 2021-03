Ny køreplan for klimaparken

Arbejdet på at omdanne Baltorpplænen til en ny bydel med blandt andet klimapark går snart i gang. Foto: Arkivfoto

Planer Datoerne for processen omkring den nye klimapark ligger nu fast. Den vil omfatte flere møder og et borgermøde.

Af Ulrich Wolf

I sidste uge skrev Ballerup Bladet om den nye klimapark i det nye kvarter ved Baltorpplænen og om den borgerproces, som er sat i gang i forhold til at inddrage borgerne i planlægningen af parken.

Men datoerne i artiklen er ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden, idet planerne er rykket fra Ballerup kommunes side.

Det betyder, at processen for opstart af dialogen om klimaparken på Baltorpplænen sættes i gang medio april og deltagerne i følgegruppen bliver inviteret til at deltage inden påske.

Der forventes afholdt 3-4 møder frem til sidst i maj, hvorefter resultaterne af processen vil blive samlet og derefter vil det blive brugt i det videre arbejde med klimaparken.

Der vil være mulighed for både besigtigelser og reelle møder.

Efter planen vil der også blive indkaldt til et borgermøde som afslutning på processen, inden selve arbejde med parken går i gang.