Ny hjemløse-forening ser dagens lys

Michael Jensen (t.v) og Steen Aabrink er henholdsvis formand og næstformand i den nystiftede forening ’Rock for Hjemløse’ der vil spile en rolle i det frivillige arbejde for socialt udsatte i Ballerup i fremtiden. Foto: Gitte Nobel.

Frivilligt En række prominente lokale navne står bag den nydannede forening ’Rock for hjemløse’ . Den skal sætte fokus på hjemløshed og socialt udsatte i Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf

En ny forening har set dagens lys i Ballerup Kommune.

Foreningen hedder ’Rock for Hjemløse’ og er dannet uafhængigt af foreningen ’Møllens Venner’, som den tidligere var en del af.

Foreningens formål er at fortsætte arbejdet med at hjælpe hjemløse og socialt udsatte i Ballerup Kommune, både gennem den efterhånden velkendte musikfest ’Rock for Hjemløse’ men også med andre aktiviteter, der kan give en bedre tilværelse til netop den målgruppe.

Formanden i den nye forening er Michael Jensen, der også er gruppeformand for Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen.

Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

En stærk forening

”Rock for Hjemløse lå i en del af Møllens Venner, men vi har nu valgt at fortsætte som en selvstændig forening. Jeg blev spurgt om jeg ville være formand og det var ganske enkelt en no-brainer for mig. Det er noget af det, jeg brænder for og jeg har været engageret i den sag i forvejen, så det var oplagt for mig at sige ja. Det er en rigtig stærk forening med en bestyrelse på 13 engagerede og stærke personer, der i den grad nok skal få gang i et stærkt arbejde for kommunens hjemløse og socialt udsatte. For de findes også i vores kommune,” siger Michael Jensen.

Arbejdet med at arrangere efterårets ’Rock for Hjemløse’-arrangement der naturligvis en af hovedopgaverne, men der venter også den nye forening andet arbejde.

”Vi skal finde nye lokaler og oprette vores facebook-side og så skal vi finde vores plads i kommunen. Men vi skal vokse og blive en del af det sociale frivillige arbejde i kommunen, som spænder fra Rock for Hjemløse til daglig hjælp og støtte til udsatte grupper. Det glæder jeg mig til at tage fat på,” siger Michael Jensen.

Starte med et brag

Arbejdet med at stable det store ’Rock for Hjemløse’-arrangement på benene er i fuld gang og lagt i hænderne på foreningens næstformand og ’musikchef’, Steen Aabrink.

”Jeg står for den musikalske del af foreningen og målet er at tiltrække en masse store navne til efterårets koncert, så vi ad den vej kan gøre opmærksom på vores sag. Det er vigtigt, at vi starter med et brag og det er jeg sikker på at vi gør. Der er allerede kontakt med nogle store navne og samtidig skal vi også have et lokalt nyt band, der er på vej op. Så det er vigtigt, at vi finder den rette musikalske balance og samtidig får sat stærkest muligt fokus på vores gode sag, ” siger Steen Aabrink.

Bestyrelsen i den nye forening består som nævnt af 13 personer, som udover formanden og næstformanden, blandt andre tæller kommunalbestyrelsesmedlemmerne Hella Tiedemann (A) og Per Mortensen (A) samt en række andre med tilknytning til politik og socialt arbejde i Ba