Nu tør ’Jesper’ smile igen

Tandrødderne er en frivillig forening, der hjælper misbrugere og udsatte med at få ordnet tænder og tage de værste tandsmerter. Det giver ifølge klinikken bedre selvtillid for patienterne, så de tør smile med tænderne igen. Foto: Gitte Nobel/Tandrødderne.

Frivilligt Tandrødderne i Ballerup er en frivillig forening, der ordner tænder på misbrugere og udsatte borgere.

Af Anja Berth

’Jesper’ sidder i venteværelet hos Tandrødderne på første sal i den gamle Parkskolen. Han smiler med øjnene. Det sorte mundbind med den karakteristiske FCK-løve dækker hele munden. Før corona var han nu heller ikke meget for at smile, for tænderne var ikke det, han brugte hverken penge eller tid på.

’Jesper’ er 45 år og har været hashmisbruger i over 30 år. Men han har været clean i 125 dage, som han stolt siger, og det har han fået hjælp til at blive i misbrugscenteret Brydehuset. Og det var her, han hørte om Tandrødderne – en frivillig forening, der behandler tænder hos misbrugere og udsatte borgere, der ikke har penge til tandlægeregninger.

Det er to måneder siden, han første gang satte sig i tandlægestolen i klinikken, der ligner en hvilken som helst anden tandlægeklinik dog med den undtagelse, at der ikke er nogen til at skrive regninger ud.

’Jesper’ har selv prøvet at betale for tandbehandling.

I 2012 havde han job og kunne optage et banklån på 42.000 kroner, så han kunne få ordnet sine dårlige tænder.

”Det er nemmere at sige det, jeg IKKE fik lavet,” som han udtrykker.

Men mange år med misbrug, en daglig gang på Christiana, umotiverede overfald og medvirken i BZ-optøjerne 18. maj 1993 har sat sine spor.

I maj sidste år gik han ned med stress og en ptsd-diagnose og er i dag på kontanthjælp.

”Jeg må opfinde huller i suppen og har slet ikke råd til tandlæge. Derfor er jeg virkelig taknemmelig for den her mulighed. Det er guddommeligt at komme her og bare det, at nogen kigger ud over deres egen næsetip,” siger ’Jesper’.

”Jeg har været flov over mine tænder, men det er jeg ikke længere. Hvis jeg ikke havde mundbind på, så kunne jeg give dig ordentligt smil.”

Det vil jeg da gerne se..?

”Jamen okay,” siger han og hiver den sorte FCK-løve ned fra munden og fremviser et om ikke kridhvidt så rent og nogenlunde lige tandsæt.

Frivillig forening

Tandrødderne er en frivillig forening, der består af to tandlæger og to klinikassistenter. Målgruppen er misbrugere og udsatte borgere, der gerne vil have ordnet deres tænder og de bliver visiteret gennem kommunen.

Det er Ballerup Kommune, der betaler huslejen af lokalerne, der ligger i den gamle Parkskolen, men klinikken er afhængig af bidrag og tilskud fra private fonde og sponsorer.

Tandrødderne samarbejder med misbrugsbehandlingscentret Brydehuset, og koordinatoren i klinikken, Gitte Lene Nobel, der er den eneste ansatte, før sin løn fra netop Brydehuset.

De øvrige i Tandrødderne er frivillige.

Uretfærdigt system

En af dem er Parly Jakobsen. Han er tandlæge og har sin egen praksis i Solrød, men har været med Tandrødderne lige fra starten i 2013.

”Det er jo sådan et uretfærdigt system, når det handler om tandlæger. Har du penge, så kan du få, har du ingen, så må du gå. Da jeg havde arbejdet i 22 år tænkte jeg at det var på tide, at jeg gav lidt ekstra, så da jeg hørte om det, meldte jeg mig straks,” siger Parly Jakobsen, der ved siden af det frivillige arbejde i Tandrødderne stadig har en 40 timer arbejdsuge i sin klinik i Solrød Strand.

Fra børn til misbrugere

Jytte Svensson er klinikassistent og gik på pension for nogle år siden efter en 50 år lang karriere i den kommunale børnetandpleje.

Hun var i et par år gift med en narkoman, og da hun hørte om Tandrødderne, fandt hun det naturligt at bidrage.

”Jeg kender jo lidt til målgruppen fra mit tidligere ægteskab, og så ville jeg gerne prøve noget andet end at arbejde med børn,” fortæller Jytte Svensson.

Steffen Nielsen er tandlæge og han har været på pension i nogle år, men det var ikke helt nok til ham.

”Jeg var åbenbart ikke færdig med at lave tænder. I de private praksisser kan man godt opleve patienter, der er sure over et eller andet, hvis fortanden har en forkert farve, her oplever vi kun positive patienter, der er så taknemmelige for det vi gør, og vi kan hjælpe dem med at komme videre, men vi blander os ikke i deres misbrug eller liv,” siger Steffen Nielsen.

Inde i klinikken har ’Jesper’ lagt sig til rette i stolen. Han er ikke nervøs, men glæder sig til at få ordnet tænderne. Skærmen over ham viser lidt forskellige billeder.

Det kunne nu være rart, hvis det var en FCK-kamp.

’Jesper’ er ikke det rigtige navn. Mandens fulde navn og identitet er redaktionen bekendt.