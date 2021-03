Naturen er på dagsordenen

Debat Kære Stine Rahbek Pedersen.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Tak for dit læserbrev om naturkapital.

Jeg har selvfølgelig meget stor tillid til, at vores forvaltning har styr på tingene når de orienterer mig om vores naturkvalitet i kommunen.

Jeg har bestemt ikke behov for at kontrollere vores naturfolks arbejde ved at kontakte professorer i den anden ende af landet.

Jeg har ganske enkelt tillid til, at det de fortæller mig er ganske korrekt.

Jeg synes at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke får taget debatten i udvalg inden vi farer i blækhuset, derfor vil jeg lige orientere dig om at naturkvalitetsindekset behandles på næste teknik og miljøudvalgsmøde den 6. april, på Grønt råds møde den 8. april og igen på naturkvalitetsudvalgsmøde den 6. juni.

På de møder vil du få rig lejlighed til at drøfte vores natur og vores placering på listen.