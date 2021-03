Debat Spændende læsning (artikel Ballerup Bladet 10. marts) omkring naturen i Ballerup Kommune.

Af Birthe Overgaard, Rytterlær 97, Smørum

Det at høre de forskellige stemmer, både de systembevarende, og de der ønsker, at naturen får bedre kår i forhold til de nye verdensmål.

Først er det godt at høre, der er fokus i kommunen omkring naturen. Holdningerne kan altid diskuteres alt afhængig af, hvor man taler fra. Jeg bor i nabokommunen Egedal, som for kort tid siden overgik til at være Klima Plus Kommune, fordi klimamålene fra 2010 om at nedsætte CO2 afledning og øget biodiversitet er holdt, en aftale kommunen har med Danmarks Naturfredningsforening. Succesen blev højtideligt fejret.

Jeg tænker, hvor er Ballerups klimaansvar?

Tænker vi kan inspirere hinanden i bedre klimahåndtering ved også at tage flere borgere med i vore anstrengelser.

Masser af de 98 kommuner arbejder med grønne visioner, der bliver til konkret handling. Det har jeg erfaret blandt andet fra Bedsteforældrenes Klimaaktion. En organisation som bruger den ekstra ressource til at have fokus på biodiversitet, byggematerialer for nybyg, plantning af skov, solenergi, genanvendelse både i ind og udland og meget andet. Det, der så er oplagt, er, at vi kigger med på nye planer for nybyg med klimabriller. Mange kommuner tænker i vante muligheder, men flere kommuner er glade for at have ekstra inspiration med på nye projekter, samt at have ambassadører rundt om i kommunerne.

Jeg kikkede efter at finde Bedsteforældrenes Klima-aktion i Ballerup, men måtte selv starte en gruppe i Egedal Kommune.

Hvis du bor i Ballerup og har lyst til at være med, er du meget velkommen til at kontakte mig, for der er ikke mere end 3 – 5 km til nabokommunen. Tænker det er ikke altid de bedste ideer bliver udklækket på rådhuset.

Naturen er et fælles anliggende, og vi kæres om vore børnebørns fremtid.