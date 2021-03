Molbohistorie fra testcenter

Debat Torsdag ville jeg testes i Måløv Ny Hal.

Af Jette Kronhøj, Knastebakken 37, Ballerup

Jeg blev mødt af en hvid seddel, på det gule Coronatest skilt, hvor der stod Tidsbestilling. Jeg var blevet testet i Måløv Ny Hal et par gange tidligere uden krav om tidsbestilling, så det havde jeg ikke forventet og jeg havde derfor, desværre, overset man skulle bestille tid.

Der kom en mand ud fra hallen, som fortalte, at der ikke var kø, så jeg gik ind i den helt tomme hal. MEN jeg kunne ikke blive testet uden bestilling.

Jeg foreslog derfor, at jeg lige bestilte tid. MEN det kunne man ikke uden NemID. Fint, den har jeg på min telefon, MEN NEJ. Der er desværre ingen ledige testtider!

Jamen her er jo ingen! Jeg må desværre ikke teste nogen, der ikke har bestilt tid. Jeg forstår det ikke, men går.

Den snak tog vel 5-10 minutter, og der var stadig ingen kø.

Da jeg var henne ved min bil, mødte jeg et par og spurgte, om de havde bestilt tid. Det havde de, og de var også tidligere blevet testet uden tidsbestilling, og de synes, lige som mig, at det var lettere bare at møde op.

Jeg mener, det er tidsspilde med så meget ”tom” tid. Man ville gerne have testet rigtig mange, og der kunne sikkert have været testet et par stykker i tiden fra jeg kom ind i hallen, til det næste par mødte op til deres bestilte tid. Hvis der altså havde været nogen der ventende.

Jeg kan kun opfordre til, at man lemper på tidbestillingskravet, så det bliver muligt at blive testet når man kommer.

Man må så naturligvis vente, hvis der er nogen med tidsbestilling. Selvfølgelig skal man kunne logge sig ind med NemID, hvis man ikke kan få skannet sit sundhedskort.

Så find på noget, så der ikke er så meget tidsspilde.