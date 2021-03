Mere om brænderøg

Debat Der har være et par indlæg i Ballerup Bladet, som forsøger at så tvivl om det rigtige i, at brænderøg hvert år er skyld i flere hundrede menneskers død i Danmark. Ved de to læserbrevskribenter da mere, end hvad vore førende luftforureningseksperter og læger er kommet frem til gennem forskning og store videnskabelige undersøgelser?

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv