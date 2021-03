Mange gener fra brændeovne

Debat På baggrund af læsers indlæg om, at det ikke er brændeovne folk dør af, men derimod luftforrureningen der kommer udefra.

Af Søren Kristensen, Sommerbuen 61, Ballerup

Jeg mener, at vi bør konstatere, at det er ikke vinden fra langbortistand der:

– gør at man i ydersæsonnerne ikke kan sidde på sin terrasse med en trøje på, men derimod røgen fra de omkringliggende brændeovne.

– er årsag til at vasketøj, der er hængt til tørre, lugter af røg når det tages ind.

– bevirker at der i vindstille aftener i vinterhalvåret ligge et smog lag henover kvarteret.

– det uopfordret tages op som et problem, når man møder andre hundeluftere.

– på nogle sommernætter gør det umuligt at have soveværelsesvinduet på hasp for afkøling, og reduktion af radon i sovemiljøet.

– gør at vi skal vælge mellem pest og kolera, idet vores hus har forhøjet radonværdi, og vi burde lufte ud et par gange om dagen. Dette sker desværre sjældent i fyringssæsonen, idet huset hurtigt kommer til at lugte af røg, og vi bliver nødsaget til at lukke døre og vinduer og ”leve” med den lugtfrie men giftige Radon.

I sommerhusområder eller andre steder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme eller gas, må man selvfølgelig bruge brændeovne, men selv her erstattes de i større og større grad af varmepumper.

Jeg stemmer derfor for at forbyde brændeovne i byzoner, hvor der er forsyningspligt til fjernvarme eller naturgas.

Nedtagningen kan kun gå for langsomt.