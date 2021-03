Kaos ved vaccinationscentret: Vi stod som sild i en tønde

Lilly og Poul Bruun fra Skovlunde havde en skidt oplevelse, da Poul Bruun skulle have sit andet vaccine-stik. Foto: Kaj Bonne

Vaccination Da 89-årige Poul Bruun skulle have sit andet stik, var de så lang kø, at han sank sammen bagefter. Han kone Lilly Bruun undrer sig over forholdene.

Af Anja Berth

Forventningerne var høje. Det første stik i overarmen var gået upåklageligt, og det var derfor helt uden bekymringer, at Lilly Bruun fredag 12. marts ved frokosttid fulgte sin mand Poul Bruun til vaccinationscentret på Baltorpvej.

Poul Bruun er 89 år og dårligt gående og kan ikke stå i længere tid. Lilly Bruun, der er 78 år og endnu ikke har fået tilbudt en vaccine, kørte sin mand i bil til stedet. De har handicapskilt i bilen og kunne derfor holde på handicap-parkeringspladsen helt tæt på vaccinationsstedet. Men det gjorde det ikke lettere.

Søgte ly for regn

”Det var et værre uvejr med storm og regn, og der var et kaos på pladsen med flex-trafik-biler og alt muligt. Da vi stod i kø, stimlede folk så tæt sammen, fordi de ville ind i teltet i læ, og jeg tror at vi på et tidspunkt stod 50 mennesker samlet. Vi stod som sild i en tønde, og det er jo ikke så godt med smittefare,” fortæller Lilly Bruun.

Hun undrer sig over, at der ikke var nogen vagter til at bede folk om at holde afstand, og at der ikke var hjælp til hendes mand.

Måtte hente stol

”Til sidst måtte jeg gå foran køen og bede om en stol, for min mand kunne ikke klare at stå længere med sin rollator.

Da vi endelig kom længere frem i køen, måtte vi have en kørestol, og vi var tre, der hjalp ham hen til selve vaccine-stedet. Der kørte det upåklageligt, men hold da op en omgang. Det tog hårdt på min mand, som sank sammen bagefter, fordi hans ben ikke kunne klare at stå så længe,” fortæller Lilly Bruun.

Regionen beklager

Centerleder af Ballerup Vaccinationscenter under Region Hovedstaden Svend Hartling beklager oplevelsen.

”Normalt kører det faktisk godt, og jeg er da ked af, at de har haft en dum oplevelse. Jeg vil tage en snak med stedet om det og undersøge, hvad der er gået galt. Vi plejer også at guide folk til at holde afstand og sørge for at dem, der er dårligt gående, får en stol eller kørestol,” siger Svend Hartling.

Han kommer samtidig med en opfordring til folk, der skal vaccineres.

”Mange – og jeg siger ikke det er tilfældet her – men mange kommer en time for tidligt, og så opstår der kø.

Man skal højst komme fem minutter inden sin tid, og hvis man kommer lidt for sent, skal man ikke være bange, så skal man nok komme til. Men køer opstår, hvis man kommer for tidligt,” siger Svend Hartling