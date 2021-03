Farten skal sænkes med flere vejbump

Flere steder i kommunen skal der etableres nye bump og hævede flader for at sænke farten især i boligområder. Foto: Arkivfoto

Trafiksikkerhed Vejbump og hævede flader skal sænke farten flere steder i Ballerup.

Af Anja Berth

For at sænke farten flere steder i Ballerup har Teknik- og Miljøudvalget netop besluttet at forfine og forbedre eksisterende vejbump og hævede flader.

Helt konkret er det krydset Jonstrupvej/Fuglehavevej, hvor der skal laves en ny hævet flade, og så skal de nuværende pudebump omdannes til almindelige cirkelbump på Ågerupvej mellem Hold-an Vej og Vestbuen.

Målet med de hastighedsdæmpende tiltag er selvsagt at øge trafiksikkerheden. Det er administrationen, der har udpeget de to nævnte projekter til at blive udført i 2021.

Fladen skal rettes

Den nuværende hævede flade i krydset Jonstrupvej/ Fuglehavevej er helt flad i den ene side og stejl i den anden, og det gør, at mange bilister kører over i den modsatte side. Kommunen har fået flere henvendelser fra grundejerforeningen, der påpeger utrygheden for fodgængere og cyklister, og derfor skal fladerne genetableres, så de ikke udgør en fare.

Problemet består ifølge et notat i, at der er en uhensigtsmæssig hældning af vejen i krydset. Derfor skal krydset opmåles, og den hævede flade skal anlægges på ny.

Almindelige bump

Ågerupvej er ifølge administrationen udvalgt fordi der er boligområder på begge sider. De nuværende fem pudebump omdannes til fem almindelige cirkelbump i hele vejens bredde.

Ombygning af pudebump til almindelige cirkelbump vil ifølge forvaltningen ikke have

konsekvenser for den fysiske tilgængelighed, da der i forvejen er pudebump på strækningen.

Kommunen har afsat 800.000 kroner til projekterne.