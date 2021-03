En alliance for et renere Ballerup

Debat Undersøgelser viser, at 93 pct. af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen og i byen.

Af Lars Green Bach (B), Kandidat til KV 21, Radikale Venstre

Alligevel fortæller de samme undersøgelser, at en tredjedel af danskerne erkender, at de kan finde på netop at gøre det.

Går man en tur i vores egen kommune, kan man selv få syn for sagen og problemets omfang. Udfordringen med store mængder henkastet affald gælder desværre også i Ballerup, og beklageligt nok virker det ikke til, at der er særlig stor politisk bevågenhed herom. Og det til trods for at blandt andet de lokale ildsjæle i netværket NatureSays#Metoo gentagne gange har gjort opmærksom på problemerne.

Det er naturligvis et personligt ansvar at rydde op efter sig selv. Der er ingen undskyldning for at smide det i naturen eller byen. Det er både grimt og forurener – eller er ligefrem direkte farlig for dyr og fugle. Men som undersøgelserne viser, er det desværre ikke altid lige let at leve op til dette personlige ansvar. Vi bliver derfor også nødt til at iværksætte nogle fælles indsatser. Men hvilke?

Et godt eksempel på en dansk kommune, der virkelig har engageret sig i problemerne med henkastet affald, er Aarhus. Her er mere end 40 private og offentlige virksomheder og organisationer gået sammen i Alliancen for Nordens Reneste By. Målet er at engagere og motivere byens aktører og borgere til at blive en aktiv del af nye løsninger, der skal skabe adfærds- og holdningsændringer om affald i byen. Og gennem en stærk involvering bliver der indsamlet mange gode ideer til en renere by.

Et lignende initiativ burde også kunne lade sig gøre her med Ballerup Kommune som den drivende part. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken mere end en gang, når nu Aarhus har vist vejen. Så lad os derfor skabe vores egen alliance for en ren og attraktiv by og natur. En alliance for et renere Ballerup. Det fortjener både natur og mennesker.