Elbusser og ingen nedlæggelser af ruter

Debat På sidste møde i regionens trafikudvalg var der overraskende nyt. De tre buslinjer på el 230R, 380R og 98N bliver billigere end først forudsat. Der er ca. 3,7 mio.kr. i sparede driftsmidler på et år. Penge der kan bruges på anden grøn transport.

Af Marianne Frederik (Ø), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Det er ikke kun en erfaring i Region Hovedstaden, at elbusser er billigere i drift eller koster det samme som dieselbusser. Det er for eksempel tilfældet i Esbjerg, Roskilde, København og Frederikssund.

En anden sag, der var på dagsordenen, var et udbud af en række buslinjer: 15E, 150S, 350S, 500S, 55E og 65E. Her var der to spørgsmål 1) skal vi udbyde nogen af dem på kortvarige kontrakter på diesel, 2) skal vi sammenlægge nogle af buslinjerne?

Nej, siger Enhedslisten!

Det er et mål, at CO2 skal reduceres med 70 procent i 2030. Transporten udgør en tredjedel af udledningen. Derfor kan det ikke gå hurtigt nok, med at indføre elbusser og tilbyde bedre kollektiv transport.

I oplægget var der overvejelser om at sammenlægge linjerne 150S og 15E samt 350S og 5C.

Det kan Enhedslisten ikke støtte. Der er brug for at udvide tilbuddet om mere og bedre kollektiv transport. Vi ved godt, at der generelt har vært faldende passagertal i busserne under corona, men det regner vi bestemt med bliver ændret, når de nye busser skal køre i 2023 og 2024. Sagen var foreløbig til orientering.

Til maj og september skal de endelige beslutninger tages. Kom gerne med kommentarer, inden mødet 25.maj.