Disse økonomiske fordele opnår du ved at købe en lettere brugt bil

SPONSORERET INDHOLD: En spritny bil kan og vil ofte koste flere hundrede tusinde kroner – hvis ikke millioner, hvis du er på jagt efter en luksusbil med alt i ekstraudstyr.

Er du ikke i stand til at betale så mange penge for din kommende bil, så kan du gøre klogt i at købe en lettere brugt bil. Ønsker du en fornemmelse af, hvilke økonomiske fordele du kan opnå ved at købe brugt, så læs lidt videre og få besvaret dine spørgsmål.

Du slipper for det helt store værditab

En fabriksny bil falder hurtigere i værdi end en lettere brugt bil.

Faktisk vil bilen allerede have lidt et værditab, når du sætter dig ind i bilen og forlader bilforhandlerens parkeringsplads.

Som hovedregel vil biler tabe omkring 20 % af deres værdi om året. Køber du derfor en helt ny bil til 400.000 kroner, så vil bilen kun være 320.000 kroner værd efter ét år. Det giver et svimlende værditab på 80.000 kroner i løbet af bilens første leveår. Det reelle værditab afhænger selvfølgelig af antal kørte kilometer, stand og meget mere.

Du kan (måske) købe bilen kontant

I dag kan biler finansieres på mange forskellige måder. Du kan sandsynligvis lave en aftale om delbetaling, hvor du betaler x kroner om måneden, indtil du har indfriet gælden. En anden mulighed er at optage et billån, hvor du kan låne hele eller dele af det beløb, som bilen koster.

Hvis du vælger at købe en bil med nogle år på bagen, så kan det være, at du kan betale bilen kontant. Det er måske en mulighed, hvis du har en stor opsparing. Er det muligt for dig at købe bilen kontant, så bør du selvfølgelig gøre det.

Det er lettere at få bevilget et billån

Ja, den er god nok; hvis du køber en lettere brugt bil, der koster betydeligt mindre end en tilsvarende bil i fabriksny stand, så er det lettere at få bevilget et billån. Årsagen er naturligvis, at du skal låne et mindre beløb. Der er ingen garanti for en positiv kreditvurdering, men ansøg om et billån fra Santander her og kryds fingre. Typisk kan du låne op til 500.000 kroner med et billån – der er dermed mulighed for at låne til større biler også.

Der frigøres midler til løbende reparationer og vedligeholdelse

Når du køber en lettere brugt bil og dermed sparer penge, så har du i højere grad mulighed for at lægge penge til side til løbende reparationer og vedligeholdelse. Dét er en markant fordel, idet biler kan være dyre at reparere, hvorfor der skal være en buffer til uforudsete situationer.

Bilforsikringen kan være billigere

Som udgangspunkt er det dyrere at forsikre en ny bil end en brugt bil. Bilens alder er ikke den eneste afgørende faktor, når det kommer til forsikringspræmien, men det er ikke desto mindre en vigtig faktor.

Køber du i øvrigt en brugt bil med en forholdsvis lav værdi, så kan du evt. nøjes med at tegne en ansvarsforsikring. Du betaler nemlig en højere pris for en kaskoforsikring – til gengæld er du betydeligt bedre sikret.