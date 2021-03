Det lysner på plejecentrene

Lagkagen forberedes på Rosenhaven efter besøgsrestriktionerne blev løsnet, da alle der vil, nu er blevet vaccineret. Inge Sørensen i baggrunden glæder sig både til lagkagen og til at få mere besøg af sønnerne. Foto: Bo Helsted.

Glæde De hårde besøgsrestriktioner på plejecentrene er nu blevet løsnet. Det blev fejret blandt andet på Rosenhaven, der som det sidste fik lukket lidt mere lys ind i hverdagen.

Af Ulrich Wolf

Igennem mange måneder har der været begrænsninger på, hvor meget besøg der måtte komme til beboerne på de syv plejecentre i kommunen. Det skyldes besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at begrænse corona-smitten.

Men nu lysner det – vaccinerne er rullet ud til de beboere, der har ønsket det, og nu kan man åbne mere op for besøg.

”Det er en rigtig god nyhed, som vi har set frem til på Rosenhaven. Vi havde et smitteudbrud i januar, og derfor kunne vores beboere ikke blive vaccineret lige så hurtigt som på de øvrige plejecentre. Men nu har alle, der ønsker det, fået en vaccine, så nu kan der komme lidt flere besøgende til vores beboere,” fortæller Charlotte Harbou, leder på Plejecenter Rosenhaven.

En særlig dag

Hos Køkken Ballerup har der været godt gang i creme, chokolade og flødeskum til 30 lækre lagkager til beboere og medarbejdere på plejecentrene.

Inge Sørensen er beboer på Rosenhaven, og hun var glad for den gode kage til eftermiddagskaffen og for at der er lempet på reglerne for familiebesøg:

”Det er en særlig dag, når der bliver serveret lagkage – den smager rigtig godt. Det er dejligt, at vi kan fejre det. Jeg har to sønner, som plejer at besøge mig på skift, så sidder vi på min terrasse, hvor jeg kan kigge ud over den dejlige have,” fortæller Inge Sørensen.

Med ved kaffebordet var også hunden Lulu, der holdt godt øje med, om der faldt et stykke kage af til hende også. Lulu er Pernille Roikjers hund, og Pernille er ansvarlig for aktiviteter på plejecentret. Efter lagkage og kaffe havde Pernille Roikjer påskesysler klar. Maling til flamingoæg og små ornamenter til en forårsgren blev fundet frem til en lille, kreativ stund, mens andre beboere nød udsigten til haven og et andepar, der hver dag kommer på besøg. Det lysner i den grad hos beboerne på Plejecenter Rosenhaven.