Bump på Ågerupvej

Debat Kære Mogens Jensen. Tak for dit læserbrev om hastighedskørsel på Ågerupvej.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Jeg deler til fulde din bekymring. Som du måske ved, så bor jeg selv på Hold an Vej og også vi er stærkt plaget af trafik og støj.

På Ågerupvej bor mange med udkørsel og forhave ud til vejen.

Det er lykkedes mig at få sat penge af i budgettet for i år til at gøre godt på Ågerupvej.

Vi vil ændre de bump som allerede er lavet. De nuværende bump har ikke den ønskede effekt, så derfor ændres de til noget der virker langt bedre.

Jeg håber at det giver jer mindre og langsommere trafik.

Jeg har i mange år arbejdet for at få ændret på krydset Vestbuen / Ågerupvej, hvor der jo ofte opstår farlige situationer.

Jeg kan fortælle dig, at inden længe vil der ikke længere være buskørsel på Ågerupvej og derfor vil

det irriterende højresving til Vestbuen blive overflødigt.

Vi har faktisk også sat penge af til at ændre krydset Vestbuen / Ågerupvej til et helt almindeligt 4-benet kryds. Jeg håber, at det glæder og gavner rigtig mange borgere.