Bedre tilgængelighed på tværs af bymidten

Debat Kære Lisbeth Kjærgaard. Tak for dit læserbrev.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Ja der vil forhåbentlig komme til at færdes flere mennesker på kryds og tværs af byen og tilgængeligheden skal bestemt være i orden, det er jeg meget enig med dig i.

Du har helt ret i at vi i mange år har haft en barriere i forhold til at komme fra nord til syd i bymidten. Det er en stor gene for barnevogns-folket og helt sikkert også for vores flere og flere ældre medborgere i kørestol eller med rollator.

Det er noget vi rigtig gerne har villet gøre noget ved i mange år, vi har længe arbejdet med en løsning hvor vi laver en elevator på begge sider af banen. På den måde vil vi kunne tage elevatoren ned, komme igennem bane-tunnellen og tage elevatoren op igen. Den løsning er indenfor synsvinkel nu. Projektet er sat i gang og administrationen fortæller mig, at arbejdet laves i 2022.

Elevatoren vil blive lavet i den vestlige ende, altså mod kulturhuset. Når det nu tager så lang tid inden den står færdig, så er det fordi det skal ske i samarbejde med DSB, som jo samtidig skal lave en elevator midt i tunnelen, så vi også kan komme op på togperronen med en elevator.

Din idé med en cykel- gangbro over banen er allerede foreslået politisk så den gode idé arbejder vi også videre med.

Du har ret i at der findes mange flotte eksempler på broer, så samtidig med at vi tænker tilgængelighed kan vi måske få et fint vartegn midt i byen. Nu må vi se.