Bedre naturkvalitet – bedre Ballerup

Debat Torsdag den 18. marts er naturkapitalen i Ballerup Kommune sat til debat via Facebook-gruppen ”Fremtidens Ballerup – Debat og politik på tværs”.

Af Lars Green Bach (B), Kandidat KV 21, Radikale Venstre

Det sker med afsæt i den nyligt offentliggjorte opgørelse fra Aarhus Universitet om kvaliteten af naturen i landets kommuner.

Den debat hilser jeg stærkt velkommen, for det er ganske enkelt på høje tid, at vi finder løsninger for naturkvaliteten i vores lokalområde. Det går nemlig i den grad den forkerte vej for vores natur.

I Radikale Venstre foreslår vi, at der udarbejdes en sammenhængende naturplan for hele kommunen. En plan, der blandt andet skal vise, hvor og hvordan vi kan løfte biodiversiteten, så det arbejde kan komme op i et helt andet gear end hidtil.

De grønne strækninger langs vores kommunale veje har eksempelvis et stort potentiale. For eksempel ville den lille gule blomst ’almindelig kællingetand’ kunne nyde godt af, at vi lod naturen råde noget mere. En række af vores insekter elsker den og bruger den som både fødekilde eller vært. Blandt andet den smukke sommerfugl ’blåfuglen’.

Så planten er på mange måder en nøgleart til at øge biodiversiteten på arealer som disse.

Men hvert år slås planten brutalt ned af græsslåmaskiner, når den er på toppen af sin blomstring. Helt uden nogen god grund og uden noget trafiksikkerhedsmæssigt belæg. Oven i det betyder den løbende græsslåning, at affald i vejkanten findeles og spredes. Derved øges et andet presserende problem i kommunen: Affaldsproblematikken langs vejene.

Det må vi da kunne gøre bedre og klogere! Så vi både får en bedre naturkvalitet samtidig med, at vi sparer penge på græsslåning. Det er for mig et ’Bedre Ballerup’.