Ballerup Kommune går aktivt ind i smitteopsporing

Medarbejdere fra Ballerup Kommune skal fremover være med til at smitteopspore i kommunen, så man kan få brudt smittekæderne. Foto: Arkivfoto

Indsats Medarbejdere fra Ballerup Kommune vil i den kommende tid kontakte smittede borgere telefonisk for at få bedre styr på smitten i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Af Ulrich Wolf

Nu kan man som borger i Ballerup forvente at blive kontaktet af kommunen, hvis man er testet positiv for coronavirus.

Ballerup Kommune har indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for smitteopsporing.

Det betyder, at kommunen træder til, hvis det ikke lykkes Styrelsen for Patientsikkerhed at få fat på en smittet borger inden for de første 24 timer.

Medarbejdere fra kommunens smitteopsporingsteam vil som udgangspunkt kontakte smittede borgere telefonisk.

Hvis det ikke er muligt for smitteopsporingsteamet at komme i telefonisk kontakt med en ny-smittet borger efter gentagne forsøg i tidsrummet 9-15, så har smitteopsporingsteamet mulighed for at aflægge ny-smittede borgere et hjemmebesøg.

Både den telefoniske kontakt og hjemmebesøg skal bidrage til at smittekæder brydes hurtigst muligt. Derfor er

Ballerup Kommune glade for medarbejdernes hjælp til det opsøgende arbejde.

”Det er enormt positivt, at en række medarbejdere i Ballerup Kommune har engageret sig i denne nye opgave. Der er ingen tvivl om, at medarbejdernes unikke lokale kendskab gør en forskel i forhold til at inddæmme og begrænse smitten i Ballerup Kommune,” siger Eva Borg, der er centerchef for Voksne og Sundhed.

Hvordan er reglerne?

Hvis man bliver smittet med coronavirus, skal man som udgangspunkt forvente at blive kontaktet to gange af enten Styrelsen for Patientsikkerhed eller Ballerup Kommune. Første gang, når du er ny-smittet, med vejledning om isolation og hjælp til at identificere nære kontakter, og anden gang, tre dage efter du er testet positiv, for at følge op selvisolationen.

Hvis man ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, kan kommunen hjælpe med et isolationsophold. Det samme gælder for hjælp til indkøb, hundeluftning og andre gøremål, hvis der er behov for det.

Smitteopsporingsteamet i Ballerup Kommune har pligt til at videregive oplysninger om smittesituationen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne må ikke bruges til andre formål, og det er kun medarbejderne i smitteopsporingsteamet, der har adgang til oplysningerne.